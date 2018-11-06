وزير الداخلية اليمني يزور الحديدة ويتجول فيها وفي مينائها + صور

إلى ذلك قام وزير الداخلية برفقة الوكيل لقطاع الأمن اللواء الجوفي بزيارة لميناء الحديدة واطلعا على ما أحدثه العدوان من تدمير ممنهج واستمعا من مدير أمن الميناء العقيد سلمان جماعي إلى شرح عن الخدمات الأمنية التى تقدمها كوادر الأمن فى الميناء.

شبکة تابناک الاخبارية: أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن عبدالحكيم الماوري أن الحكومة والشعب ينظرون باعتزاز إلى ما قدمه مواطنو محافظة الحديدة الأبطال إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يخوضون معركة النصر المحتوم بإذن الله ضد الغزاة ومرتزقتهم.

تأكيد الماوري جاء خلال زيارته لمحافظة الحديدة وترأسه اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظه بحضور رئيس اللجنة الأستاذ حسين الهيج محافظ المحافظة واللواء الركن رزق الجوفى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن ونائب مدير أمن المحافظه العقيد الركن عمر المقبلى وجميع أعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة.

وأشار اللواء الماوري إلى أن هذه الزيارة تأتى من أجل الإطلاع عن كثب على مستوى الأداء الأمني ومعرفة الاحتياجات التى تتطلبها الأجهزة الأمنية، والاستماع إلى رجال الأمن لمعرفة الصعوبات وسبل تجاوزها بما يحقق أفضل مستوى من الأداء الأمني ووفق أعلى المعايير،مشيداً بما تحققه الأجهزة الأمنية في المحافظة على مستوى ضبط الجريمة، أو إحباط مخططات العدوان الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار البلد في كل محافظات الجمهورية.

إلى ذلك قام وزير الداخلية برفقة الوكيل لقطاع الأمن اللواء الجوفي بزيارة لميناء الحديدة واطلعا على ما أحدثه العدوان من تدمير ممنهج واستمعا من مدير أمن الميناء العقيد سلمان جماعي إلى شرح عن الخدمات الأمنية التى تقدمها كوادر الأمن فى الميناء.

وتلا ذلك زيارة للواء الماورى إلى فرع مصلحة خفر السواحل فى محافظة الحديدة واستمع إلى شرح مفصل عن سير الأداء فى فرع المصلحة وشكر الوزير كل الكوادر العامله فى الفرع على انتظامهم وصمودهم ،كان فى استقباله رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق المؤيد.