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قائد ايراني يتحدث عن تفاصيل اسقاط طائرة تجسس فوق منشأة نطنز النووية

قامت دفاعاتنا الجوية التابعة لقوات الجو فضاء في الحرس الثوري باعتراض واسقاط طائرة تجسس من دون طيار اسرائيلية بعد اصابتها بصاروخ.
رمز الخبر: ۳۸۴۵۱
تأريخ النشر: 29 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: تحدث قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي الايراني العميد فرزاد اسماعيلي عن تفاصيل اسقاط طائرة تجسس في سماء نطنز وسط البلاد في عام 2014.

وقال اسماعيلي، في تصريح ادلى به مساء امس الاثنين للصحفيين على هامش محفل قرآني في نطنز/ وسط ايران/، ان احدى القضايا التي حدثت في نطنز تمثل بإسقاط طائرة بدون طيار كان طول الصاروخ المستخدم مساوي لطول الطائرة وهذا الحدث كان لامثيل له الى جانب المعادلات العسكرية في العالم وهو مايدلل على قوتنا التي تحققت بفضل القرآن الكريم وولاية اهل البيت (ع) والتضامن.

وفي تاريخ ٢٤ آب/ أغسطس ٢٠١٤، أعلنت قوات حرس الثورة الاسلامية في ايران أنها اسقطت طائرة من دون طيار تجسسية اسرائيلية كانت تحاول التسلل الى محيط منشأة نطنز النووية وسط ايران.

وأفادت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان: قامت دفاعاتنا الجوية التابعة لقوات الجو فضاء في الحرس الثوري باعتراض واسقاط طائرة تجسس من دون طيار اسرائيلية بعد اصابتها بصاروخ.

وأضاف البيان ان الطائرة الاسرائيلية التي تم اسقاطها هي من نوع الطائرات الخفية التي لايرصدها الرادار وكانت تنوي التسلل الى محيط منشأة نطنز النووية حيث تصدت لها وحدات الدفاع الجوي بالوقت المناسب وأصابتها بصاروخ ارض جو قبل دخولها أجواء المنشأة النووية.

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