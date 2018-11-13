السيد نصر الله: تركيبة المجلس النيابي الجديدة انتصار للمقاومة ولبيئتها

واكد السيد نصر الله انه لا أحد بإمكانه القول أن الهدف من وراء القانون الإنتخابي كان إقصاؤه مشيرا الى ان الوضع الأمني كان ممتازاً في البلد إذا أخذنا بعين الإعتبار التوترات الموجودة في المنطقة.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان الحضور الكبير والوازن والحقيقي يشكل حماية قوية لمعادلة "جيش شعب مقاومة" القادرة على حماية البلد.

خلال كلمة متلفزة له للحديث حول التطورات الاخيرة والانتخابات اعتبر السيد نصر الله انه بناء على النتائج الأولية فان ما كنا نتطلع إليه منذ بداية الحملات الإنتخابية قد تحقق مؤكدا ان تركيبة المجلس السياسي الجديد تشكل انتصارا كبيرا للمقاومة ولبيئة المقاومة التي تحمي سيادة البلد وحمايته.

السيد نصر الله: جمهور المقاومة اسقط المؤامرات التي حيكت ضدها

وفي سياق الحملات والمؤامرات على المقاومة اشار سماحته الى انه عقدت المؤتمرات والتي كان آخرها "فك شيفرة حزب الله" من أجل الضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة موضحا ان كثيرين كانوا يحضّرون لإيصال ولو مقعد شيعي واحد إلى البيئة الحاضنة للمقاومة في بعلبك الهرمل وفي الجنوب لتوظيف الموضوع، واشار انهم كانوا يمهّدون من خلال الخرق للقول إنه بداية تأثير للسياسات والبرامج التي استهدفت البيئة السياسية الحاضنة للمقاومة لكن هذا الأمر أسقط واردف سماحته قائلا ان الهجمة على المقاومة أعطت نتائج عكسية عبرت عنها نسب الإقتراع في بعلبك الهرمل التي بلغت أمس 63 % وكذلك في بقية الدوائر.

ورأى سماحته ان جمهور المقاومة تصرف بمسؤولية وطنية وجهادية كبيرة من أجل المشروع الوطني ككل مشيرا الى ان نسب التصويت المرتفعة كانت بمثابة الرد المباشر على من كان يقول أن جمهور المقاومة ملّ وتعب، داعيا الى التعاطي مع نتائج الإنتخابات بواقعية واستخلاص العبر والإنصراف نحو المزيد من العمل.

السيد نصرا الله: بيروت عربية ومقاومة.. ومصرون على العيش المشترك

وفي رده على التصريحات المناوئة للمقاومة اشار سماحته الى ان هوية بيروت العربية ستتأكد في ضوء نتائج الإنتخابات وهي كانت وستبقى الحضن الأساسي للمقاومة.

كما شدد سماحته اننا مصرون على العيش المشترك وتحالفاتنا بمعزل عن خسارة مرشح حزب الله في دائرة جبيل الشيخ حسين زعيتر، كما نوه بالحضور الشعبي الكبير للرجال والنساء في كل المناطق ولا سيما الثبات الذي حصل في مهرجان بعلبك - الهرمل.

السيد نصر الله: المرحلة المقبلة هي مرحلة تحمل المسؤوليات

وشدد السيد نصر الله الى اننا أمام مرحلة جديدة بالكامل والناس فعلوا ما بإمكانهم أن يقوموا به والمسؤولية اليوم باتت على عاتق النواب الذين على عاتقهم الوفاء بوعودهم مشيرا اننا بتنا في مرحلة أداء المسؤولية وتحمّل الأمانة وأي نائب يتخلى عن ذلك هو خائن للأمانة، واكد ان حزب الله سيعمل في الليل والنهار للوفاء بالوعود التي قطعناها في البرامج الإنتخابية

السيد نصر الله لاهل المقاومة: شكرا لكم ولجهادكم وتعبكم

وعبر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن الشكر والإمتنان لكل الذين كانوا من أهل الوفاء في العملية الانتخابية مشيرا ان نفس إجراء الإنتخابات هو إنجاز وطني يسجل للبنان وللعهد وللحكومة اللبنانية موضحا ان القانون النسبي أصح وأفضل ولا يجوز أن يكون هناك عودة إلى القانون الأكثري.

واكد السيد نصر الله انه لا أحد بإمكانه القول أن الهدف من وراء القانون الإنتخابي كان إقصاؤه مشيرا الى ان الوضع الأمني كان ممتازاً في البلد إذا أخذنا بعين الإعتبار التوترات الموجودة في المنطقة.

وتابع سماحته ان هناك شخصيات في البلد كانت تفترض أنها مستهدفة وتبيّن عملياً أن بإمكانها أن تتجول في البلد كلّه وفي جميع الأحياء.

ووجه سماحة الامين العام الشكر للناس على حضورهم القوي وانه في كان جهادهم ووفاءهم، موضحا اننا الآن أمام مرحلة جديدة بالكامل والناس فعلوا ما بإمكانهم أن يقوموا به والمسؤولية اليوم باتت على عاتق النواب الذين على عاتقهم الوفاء بوعودهم.