روحاني: مؤامرة الاعداء بث اليأس والاحباط في صفوف الشعب الايراني

واضاف، اننا ورغم انفه دخلنا عام الثورة الاربعين وسننهي العام بالمزيد من النشاط والنجاح وسندخل ان شاء الله تعالى في 22 بهمن (11 شباط / فبراير 2019) باحتفالكم في العام الـ 41 للثورة.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان مؤامرة الاعداء تتمثل في بث اليأس والاحباط في صفوف الشعب الايراني.

وخلال المهرجان الوطني الـ 29 لتكريم العمال وفرق العمل والوحدات النموذجية، صرح الرئيس روحاني بان مؤامرة الاعداء ضد ايران متمثلة ببث اليأس والاحباط واضاف، ان هذا الفرد الذي تولى منصبا في اميركا اخيرا وهو بذيء اللسان جدا ويتحدث عن ايران بسوء على الدوام قال بان الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف لن ترى ذكرى عامها ثورتها الاربعين.

واضاف، اننا ورغم انفه دخلنا عام الثورة الاربعين وسننهي العام بالمزيد من النشاط والنجاح وسندخل ان شاء الله تعالى في 22 بهمن (11 شباط / فبراير 2019) باحتفالكم في العام الـ 41 للثورة.