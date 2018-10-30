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ايران تدعو الحكومات والمنظمات الدولية الى اتخاذ خطوات عملية لمجابهة ايديولوجيات التطرف

واشار دهقاني، في كلمة القاها خلال اجتماع مجلس الامن بالامم المتحدة، الى دور الايديولوجيات المتطرفة والعنيفة في تهديد السلام والامن الدوليين، داعيا الى اتخاذ خطوات عملية في هذا المجال.
رمز الخبر: ۳۸۱۳۷
تأريخ النشر: 25 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: دعا مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون الحقوقية والدولية غلام حسين دهقاني الحكومات والمنظمات الدولية الى اتخاذ خطوات عملية لمجابهة ايديولوجيات التطرف الرامية لاجتذاب الشبان.

واشار دهقاني، في كلمة القاها خلال اجتماع مجلس الامن بالامم المتحدة، الى دور الايديولوجيات المتطرفة والعنيفة في تهديد السلام والامن الدوليين، داعيا الى اتخاذ خطوات عملية في هذا المجال.

واضاف، انه من اجل الحد من التطرف وتهميش الشبان لا يوجد سبيل سوى بذل المساعي لتشجيع التسامح ، والاستثمار في التعليم والتوعية ، والقضاء على الفقر ، وإنهاء التمييز والاحتلال ، لا سيما في الأراضي الفلسطينية ، والمجابهة الفاعلة للازمات والنزاعات.

واكد على اهمية الحفاظ على جيل الشباب في مواجهة تهديدات التطرف والتي ازدادت بفعل استغلال وسائل الاعلام والتقنيات الحديثة، مشددا على ضرورة ان تعمل وسائل الاعلام بمسؤولية وان لاتستغل في مجال الترويج للافكار المتطرفة.

واوضح، انه في حال لم تعمل وسائل الاعلام وفق مسؤولياتها كما ينبغي فيجب على الحكومات اتخاذ خطوات ترمي لايقاف النشاطات الاعلامية المتطرفة حيث ان مثل هذه الاستراتيجية ستدعم الجيل اللاحق في مجابهة العنف والفكر المتطرف وتعيق المحاولات الرامية الى نتائج تصب في سياق تعقيد المشاكل وتصعيد النزاعات والازمات في العالم.

وشدد مساعد وزير الخارجية على الالتزام الحازم للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجابهة التطرف والارهاب، موضحا ان ايران تفخر بان شبانها هم اكثر الشرائح حصانة في مواجهة اعلام ونشاطات المجموعات الارهابية والمتطرفة على الصعيد العالمي.

واكد دهقاني على اهمية قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة في عامي 2015 و 2017 في مجال "عام خال من العنف والتطرف" والذي تمت المصادقة عليه بمبادرة قدمها الرئيس الايراني، موضحا ان هذه القرارات اولت اهتماما جادا في مجال حماية جيل الشباب في مواجهة التطرف والعنف.

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