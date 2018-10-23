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الادميرال سياري: الجيش الايراني جاهز للرد على اي تهديد

واكد بان قوات الجيش على استعداد للرد على اي تهديد بما تحظى به من كوادر بشرية كفوءة ومعدات حديثة، واضاف، ان رسالتنا للدول الجارة هي رسالة السلام والصداقة وان اقتدارنا العسكري هو للدفاع عن البلاد.
رمز الخبر: ۳۸۰۷۵
تأريخ النشر: 18 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أكد مساعد قائد الجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري، بان الجيش الايراني جاهز للرد على اي تهديد بما يحظى به من كوادر كفوءة ومعدات حديثة.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش استعراض وحدات من قوات الجيش لمناسبة يوم الجيش الايراني، قال الادميرال سياري، ان القدرات القتالية والجهوزية الدفاعية والردعية لقوات الجيش بلغت مستوى رفيعا في ظل الاعتماد على امكانياتها الذاتية.

واكد بان قوات الجيش على استعداد للرد على اي تهديد بما تحظى به من كوادر بشرية كفوءة ومعدات حديثة، واضاف، ان رسالتنا للدول الجارة هي رسالة السلام والصداقة وان اقتدارنا العسكري هو للدفاع عن البلاد.

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