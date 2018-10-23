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مراسم الاستعراض العسكري لوحدات من صنوف قوات الجيش الايراني
رمز الخبر:
۳۸۰۷۳
تأريخ النشر:
18 April 2018
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