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مراسم الاستعراض العسكري لوحدات من صنوف قوات الجيش الايراني

رمز الخبر: ۳۸۰۷۳
تأريخ النشر: 18 April 2018
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