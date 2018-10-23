مندوب ايران بالامم المتحدة: اميركا وبريطانيا تتاجران بدماء اليمنيين

ويشار الى ان ممثلة اميركا في الامم المتحدة نيكي هيلي كررت، خلال اجتماع مجلس الامن يوم امس الثلاثاء، التهم الجوفاء ضد ايران حول مزاعم تدخلها في اليمن وقالت ان الحوثيين لايمكنهما الحصول على الصواريخ دون مساعدة ايران.

شبکة تابناک الاخبارية: رفض مندوب ايران لدى الامم المتحدة مزاعم مندوبي اميركا وبريطانيا في اجتماع مجلس الامن حول ادعاءات تدخل ايران في اليمن وقال ان هذين البلدين منهمكان بالتجارة بدماء اليمنيين.

وفي بيان صادر عن ممثل ايران الدائم في مقر الامم المتحدة بنيويورك ردا على اجتماع مجلس الامن حول اليمن ومزاعم مندوبي اميركا وبريطانيا في الاجتماع، ورد فيه: ان ممثلي اميركا وبريطانيا كررا مزاعمهما الجوفاء ضد ايران خلال اجتماع مجلس الامن حول اليمن في 17 / 4 للتغطية على دور بلديهما في الاوضاع المؤسفة في اليمن وترفض ايران هذه المزاعم الفاقدة لاي اساس بشكل حازم.

واضاف، ان الواقع هو ان الحرب العدوانية التي تشنها السعودية ضد اليمن هو الدليل الاساس لتصعيد الامة ومما يؤسف له هو ان السعودية وداعميها مؤججي الحروب تعد الطرف الرئيسي المسؤول عن هذه الكارثة الانسانية حيث يسعون للتغطية على جرائمهم المخزية عبر الصاق التهم غير الصحيحة ضد الآخرين او بذل المساعي لتوسيع نطاق الازمة الى خارج حدود اليمن.

وتابع: ان اميركا وبريطانيا منهمكتان اليوم بتجارة الدماء في اليمن وان اميركا لاتمنح السعودية القنابل لاستهداف المدنيين فحسب بل وسعت دورها في المشاركة بالتخطيط لهذه الحرب اللاانسانية وان دعم اميركا وبريطانيا في خلق اسوأ ازمة انسانية في العالم باليمن لهو أمر يبعث على الخزي اللانهائي.

ويشار الى ان ممثلة اميركا في الامم المتحدة نيكي هيلي كررت، خلال اجتماع مجلس الامن يوم امس الثلاثاء، التهم الجوفاء ضد ايران حول مزاعم تدخلها في اليمن وقالت ان الحوثيين لايمكنهما الحصول على الصواريخ دون مساعدة ايران.