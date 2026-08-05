استعراض التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي بين عراقجي ووزير الخارجية العماني

\u0627\u0644\u0633\u064a\u062f \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0639\u0631\u0627\u0642\u062c\u064a \u0648\u0627\u0644\u0633\u064a\u062f \u0628\u062f\u0631 \u0627\u0644\u0628\u0648\u0633\u0639\u064a\u062f\u064a\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u064a \u062e\u0627\u0631\u062c\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0644\u0627\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0625\u064a\u0631\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0648\u0633\u0644\u0637\u0646\u0629 \u0639\u0645\u0627\u0646\u060c \u0623\u062c\u0631\u064a\u0627 \u0627\u062a\u0635\u0627\u0644\u0627\u064b \u0647\u0627\u062a\u0641\u064a\u0627\u064b \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644\u0647 \u0627\u0644\u0622\u0631\u0627\u0621 \u062d\u0648\u0644 \u0622\u062e\u0631 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u0642\u0644\u064a\u0645\u064a\u0629.