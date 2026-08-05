النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۹مشاهدات
‍ پ

استعراض التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي بين عراقجي ووزير الخارجية العماني

أجرى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان اتصالاً هاتفياً استعرضا خلاله التطورات الإقليمية.
رمز الخبر: ۷۳۰۳۶
تأريخ النشر: 05 August 2026

عراقچیالسيد عباس عراقجي والسيد بدر البوسعيدي، وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، أجريا اتصالاً هاتفياً تبادلا خلاله الآراء حول آخر التطورات الإقليمية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
captcha
آخرالاخبار
ستة وزراء باكستانيين يزورون السفارة الإيرانية في إسلام آباد
شبكة CNN: انخفاض حاد في مخزون الصواريخ الأمريكية اثر الهجمات على ايران
بقائي: المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز ايجابية
اليمن: استهدفنا هدفاً حساساً للعدو السعودي في نجران
استعراض التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي بين عراقجي ووزير الخارجية العماني
خوف أمريكي من التورط في صراع طويل مع إيران