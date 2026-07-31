أمريكا تعيد تقييم في وجودها العسكري في الكويت

أفادت مصادر أمريكية بأن واشنطن تدرس تقليص حضورها العسكري في الكويت، وهي خطوة كانت مطروحة في البنتاغون حتى قبل الحرب مع إيران.

أفادت وكالات أنباء عن صحيفة "وول ستريت جورنال" قولها، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن أمريكا تعيد النظر في مستوى ومدى وجودها العسكري في الكويت.

وبحسب هذا التقرير، كان البنتاغون يدرس مسألة تقليص القوات الأمريكية في الكويت حتى قبل بدء الحرب مع إيران، لكنه بعد الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية، قام بتقييد الوجود العسكري لواشنطن في هذا البلد بهدف تقليل المخاطر وتعرض القوات الأمريكية للخطر.

وأكد مسؤول أمريكي، في حديثه لصحيفة وول ستريت جورنال، أن واشنطن تتمتع بعلاقات قوية مع الكويت، وأن هذا البلد كان شريكاً لأمريكا في تعزيز الاستقرار الإقليمي.