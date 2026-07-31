طائرات الجيش المسيرة تستهدف المراكز الاستراتيجية الأمريكية في الكويت

أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف، بطائرات مسيرة انتحارية، المراكز الاستراتيجية للجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت.

أفادت وكالات أنباء، نقلاً عن العلاقات العامة للجيش الإيراني، أنه في المرحلة السابعة والعشرين من عملية "صاعقة"، ورداً على الاعتداءات الأخيرة للجيش الأمريكي الإرهابي على إيران، والهجوم الوحشي على منزل سكني في جزيرة قشم، قام الجيش الإيراني، قبل ساعات، باستهداف "حظائر المقاتلات"، و"أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية"، و"مستودعات المعدات" التابعة لهذا الجيش القاتل للأطفال، في قاعدة أحمد الجابر بالكويت، بطائرات مسيرة انتحارية.

وتلعب قاعدة أحمد الجابر في الكويت دوراً رئيسياً في العمليات الجوية والمراقبة الأمريكية، وتعتبر، إلى جانب دورها العملياتي، واحدة من المراكز الحيوية للدعم الجوي للجيش الأمريكي الإرهابي.

وأدانت العلاقات العامة للجيش الإيراني الهجوم على منازل المدنيين في قشم، ووصفته بأنه "انتهاك صريح للمبادئ الإنسانية، ومثال آخر على جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الماكر"، وأكدت أن "الجرائم والعقوبات والتهديدات، تجعل إيران أكثر اتحاداً وتماسكاً في دفاعها المقدس".

وأضافت العلاقات العامة للجيش: "إن الهجمات الحاسمة والواسعة والمكثفة التي يشنها الجيش والحرس الثوري الإيراني، جعلت اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية مكلفاً وصعباً للغاية بالنسبة للعدو، على الرغم من استخدامه لأحدث أنظمة الدفاع الجوي وتعزيزها، مما يضطر العدو الخبيث إلى فرض رقابة شديدة لمنع نشر أخبار الأضرار والقتلى والجرحى".