النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۰۰مشاهدات
‍ پ

صحيفة الغارديان: صواريخ إيران تزداد دقةً وقوةً تدميريةً في الهجمات الأخيرة

كتبت صحيفة بريطانية أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط تُظهر أن قدرات إيران لم تتراجع فحسب، بل ازدادت دقة صواريخها وقوتها التدميرية أيضًا.
رمز الخبر: ۷۳۰۱۲
تأريخ النشر: 26 July 2026

موشک‌های ایرانكشفت صحيفة الغارديان البريطانية أنه خلال فترة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تمكنت إيران من تعزيز قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة. وقد تحقق ذلك من خلال مزيج من التطورات التقنية في برنامجها الصاروخي، واستخدام صور الأقمار الصناعية، واعتماد تكتيكات عسكرية مستوحاة من تجربة روسيا في الحرب الأوكرانية.

وأكد دان صباغ، محرر الشؤون الدفاعية والأمنية في الصحيفة، أن الهجمات الإيرانية الأخيرة تُظهر زيادة في مستوى الدقة والقوة التدميرية؛ وهو أمر كشف أيضًا عن نقاط ضعف محتملة في أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

أشار التقرير، نقلاً عن الهجوم الإيراني على قاعدة موفق السلطاني الجوية في الأردن، إلى نجاح الهجوم رغم حماية القاعدة بنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المتطور المعروف باسم "ثاد". وقد أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية تضرر عدد من المنشآت في القاعدة، ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى التحقيق في أسباب عجز نظام الدفاع عن اعتراض الهجوم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
captcha
آخرالاخبار
حرس الثورة الإسلامية ينشر قائمة بالخسائر الفادحة التي تكبدتها امريكا جراء الهجمات الإيرانية
المشاط: إجراءات القوات المسلحة الیمنیة مشروعة ومحقة
صحيفة الغارديان: صواريخ إيران تزداد دقةً وقوةً تدميريةً في الهجمات الأخيرة
ذو القدر: سيستمر ضرباتنا المتواصلة حتى استسلام العدو استسلاماً تاماً
عراقجي: الرد الإيراني على الأهداف الأمريكية في المنطقة حق للدفاع المشروع
الحرس الثوري: إيران دمّرت 11 مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض