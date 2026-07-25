أعلن الحرس الثوري الإيراني، في البيان رقم 51 من عملية نصر 2، عن تدمير مقر إقامة جنود أمريكيين وعدة مقاتلات في الأردن، ونظام دفاع جوي باتريوت، وبالون تجسس، ومقر إقامة إرهابيين أمريكيين في أربيل.

تدمير عدة مقاتلات، وبالون تجسس، ونظام دفاع جوي باتريوت أمريكي

أفادت وكالات أنباء أن نص البيان جاء كالتالي:

بسم الله قاصم الجبارين

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني العظيم والمضحي، إن صمودكم المثال يزيد من إشراق الحقيقة في العالم كل يوم، ويزيد من عزلة الظلم والاستكبار، ويجعل المقاتلين أكثر أملاً بالنصر النهائي، ويزيد من يأس أعداء البشرية.

في استمرار لعملياتهم العقابية، قام أبناؤكم الشجعان في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، في الموجة 27 من عملية نصر 2، برمز 'يا أبا صالح المهدي أدركني' المبارك، بهجوم مدمر آخر على القاعدة الأمريكية في الأزرق بالأردن، وألحقوا أضراراً جسيمة بعدة مقاتلات، وقاموا بتدمير مقر إقامة الجنود الأمريكيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

إن النظام الأمريكي القاتل للأطفال، يكذب بوضوح على شعبه والآخرين بشأن عدد القتلى، وندعو المراكز البحثية ووسائل الإعلام إلى التحقيق الميداني في هذا الشأن.

وفي عملية مفاجئة أخرى، قام مقاتلو الإسلام بتدمير نظام دفاع جوي باتريوت، وبالون تجسس تابع للنظام الأمريكي القاتل للأطفال في أربيل، واستهدفوا مقر إقامة الإرهابيين الأمريكيين.

سيواجه النظام الأمريكي الظالم وغير القانوني، في حال استمراره في الشرور، ردوداً مختلفة."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ)