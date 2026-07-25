عراقجي: سنواصل مسيرنا ما دامت أهدافنا لم تتحقق

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المشكلة مع أمريكا لا تكمن في غياب الوساطة وأن المشاورات مع روسيا والصين مستمرة ودائمة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن مشاوراته مع وزراء خارجية روسيا والصين وباكستان، والمبادرة التي يطرحونها لوقف الحرب الأميركية ضد إيران، إن المشاورات مع روسيا والصين مستمرة ودائمة، وإنه يتم التشاور بصورة منتظمة مع الأصدقاء في موسكو وبكين كلما سنحت الفرصة.

وأضاف: "أتاحت لنا لقاءات اليوم فرصة جيدة للدخول في نقاشات تفصيلية ومستفيضة مع كل من السيد وانغ يي والسيد سيرغي لافروف".

وتابع قائلاً: "من الطبيعي أن تكون هناك محادثات مع باكستان بصفتها طرفاً وسيطاً بشأن المبادرات والمقترحات المطروحة. وكما ذكرت سابقاً، فإن المشكلة بيننا وبين أمريكا لا تكمن في غياب الوساطة، بل في النهج الأميركي نفسه، الذي لا يزال قائماً على الغطرسة وفرض الإملاءات".

وأكد عراقجي أن إيران أثبتت أنها لن تخضع لسياسة الهيمنة الأميركية، ولن تستجيب بأي حال من الأحوال للغة التهديد أو الضغط. وأضاف: "لقد جرّب الرئيس الأميركي ذلك مراراً، ورأى النتائج بنفسه، ثم عاد في اليوم التالي ليطرح مواقف مختلفة".

وأشار إلى أن إيران لا تخشى التهديدات ولا ترضخ للضغوط، كما أنها لا تقبل خطاب التهديد. وقال: "لدينا سياسة قائمة على مبادئ ثابتة وسنواصل التمسك بها. إن حماية الشعب الإيراني وصون مصالح إيران في مضيق هرمز من ثوابتنا الأساسية، وسنمضي في متابعتها".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن إيران ستواصل تحركاتها ما دامت أهدافها والمطالب المشروعة للشعب الإيراني لم تتحقق بعد. وأضاف: "القوات المسلحة تؤدي مهامها في ساحة المعركة، كما تؤدي الأجهزة الدبلوماسية مهامها الخاصة، وهذان المساران يكمل أحدهما الآخر".

عراقجي: أحد وزراء الخارجية قال لي إن ما فعلته إيران أمر لا تستطيع كثير من الدول القيام به

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن منظمة شنغهاي للتعاون تأسست بهدف مواجهة سياسات الهيمنة التي تنتهجها الدول الغربية، وعلى وجه الخصوص أمريكا، مشيراً إلى أن الدول الغربية تسعى إلى فرض رؤيتها على الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية. وأضاف أن المناقشات التي جرت خلال اجتماع اليوم تمحورت حول كيفية تنسيق الدول التي لا ترغب في الخضوع للهيمنة الغربية لمواقفها وأهدافها، والعمل بشكل جماعي لمواجهة هذه السياسات.

وأوضح عراقجي أن بعض المشاركين في الاجتماع أشادوا، خلال كلماتهم العلنية، بموقف إيران في مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني، فيما عبّر معظمهم في أحاديثهم الخاصة عن تقديرهم لهذه المواجهة، معتبراً أن إيران أثبتت إمكانية الوقوف في وجه القوى الكبرى وعدم الرضوخ لها.

وأضاف: "قال لي أحد وزراء الخارجية اليوم إن ما قمتم به أمر لا تستطيع سوى قلة من الدول في العالم القيام به"، مشيراً إلى أن الوزير تحدث بإعجاب عن أداء إيران في هذا السياق.

وأكد عراقجي أن مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت اليوم، أقوى وأرفع مما كانت عليه في السابق، مضيفاً: "لقد خرجنا من هذه الحرب أكثر قوة، وسنتجاوز هذه المرحلة أيضاً بمزيد من الصلابة والاقتدار".

وشدد على أن الأهم هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت تُعرف اليوم بوصفها نموذجاً لدولة قوية وصامدة ومقاومة، مؤكداً أن إيران ستواصل السير في هذا النهج خلال المرحلة المقبلة.