رئیس وزراء باکستان: ستبقى الأفكار العميقة للشهيد خامنئي (رض) إرثا للأجيال القادمة

أكد رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" على وقوف باكستان إلى جانب الشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مبينا أن دراية والأفكار العميقة للشهيد آية الله العظمى السيد علي خامنئي (رض) ستبقى إرثا للأجيال القادمة.

كتب رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" في تدوينة عبر منصة "إكس": أعربتُ عن خالص التعازي والمواساة العميقة، نيابة عن حكومة وشعب باكستان، إلى الحكومة والشعب الشقيق في إيران، وذلك بمناسبة مراسم تشييع جثمان القائد الراحل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الشهيد آية الله السيد علي خامنئي (رض).

وأكد رئيس وزراء باكستان أن حكمة القائد الراحل وقيادته وتأثير أفكاره العميق على إيران والمنطقة ستبقى إرثا خالدا للأجيال القادمة.

وأضاف: لإظهار تضامننا مع الشعب الإيراني، رافقني وفد رفيع المستوى ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وقائد الجيش، وممثلين بارزين في البرلمان، من بينهم "بلاول بوتو زرداري" رئيس حزب الشعب الباكستاني، ورؤساء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين؛ مؤکدا أن باكستان، بوصفها دولة جارة وشقيقة، تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الفترة من الحزن والألم.

ویذکر أن مراسم وداع شهيد إيران، الذي نال شرف الشهادة في 28 شباط/فبراير 2026 خلال هجوم وحشي وإرهابي نفذه العدو الأمريكي–الصهيوني، بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 4 يوليو/تموز 2026 في مصلّى الإمام الخميني (قدس سره) في طهران.

كما حضر عدد من كبار المسؤولين وقادة دول من مختلف دول العالم، إضافة إلى مفكرين وعلماء دين، يوم الجمعة (3 يوليو/تموز)، لتقديم واجب العزاء وتكريم جثمان الامام الشهيد آية الله الخامنئي (رض) في مصلّى طهران.