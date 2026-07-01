بقائي: الوفد الفني الإيراني سيتوجه إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان إيفاد الوفد الفني الإيراني إلى الدوحة يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، حيث سيكون الطرف المقابل في المباحثات في الدوحة هو الجانب القطري.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، في تصريح له خلال برنامج تلفزيوني: نشهد تنفيذ بنود في مذكرة التفاهم والمسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات مقبول.

واشار بقائي إلى أن البند 13واضح بأن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي رهن بتنفيذ بنود أهمها وقف الحرب على لبنان.

وأعلن بقائي ان إيفاد الوفد الفني الإيراني إلى الدوحة يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، مضيفا: سيكون الطرف المقابل في المباحثات في الدوحة هو الجانب القطري.

واضاف متحدث الخارجية: يترأس الوفد الفني الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي.

ولفت بقائي إلى ان الاجتماع سيركز بشكل أساسي على بحث استعادة الأموال الإيرانية المجمدة إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان