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عراقجي لوزير الأمن الداخلي الأمريكي: أثبتم للعالم أنكم لستم أهلا لاستضافة بطولة دولية

رد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، على تصريحات وزير الأمن الداخلي الأمريكي: لقد أثبتم للعالم أنكم لستم أهلا لاستضافة بطولة دولية!
رمز الخبر: ۷۲۹۲۵
تأريخ النشر: 01 July 2026

عراقجي لوزير الأمن الداخلي الأمريكي: أثبتم للعالم أنكم لستم أهلا لاستضافة بطولة دولية

کتب وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي في تدوينة له على منصة اكس: السيد مولين، لقد أنجزتم مهمتكم بنجاح!

ولكن إضافةً إلى ذلك، فقد حققتم إنجازًا آخر: لقد أثبتم للعالم أنكم لا تستحقون استضافة بطولة دولية! لقد أصبحت إدارتكم مثالًا صارخًا على إهدار المصداقية والهيبة التي يمكن اكتسابها من خلال استضافة حدث دولي.

وكان وزير الأمن الداخلي الأمريكي، مارك واين مولين، قد علق على إقصاء المنتخب الإيراني من كأس العالم 2026، بأنه "رقص فرحًا" بعد تأكيد هذه النتيجة. وقد اعتبر كثيرون هذه التصريحات دليلًا على تدخل خفي من قبل مسؤولين أمريكيين في عملية إقصاء المنتخب الإيراني من كأس العالم.

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