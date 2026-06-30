عراقجي: تعاون العراق لاقامة مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد دليل عمق العلاقات بين شعبي البلدين

خلال اجتماع مع محافظ النجف، اعتبر وزير الخارجية العراقي تعاون العراق في إقامة مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد دليلاً على عمق الروابط الدينية والإنسانية بين شعبي البلدين.

التقى يوسف كناوي، محافظ النجف أشرف، بعد ظهر يوم الاثنين، مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي كان قد وصل إلى العراق لعقد اجتماع رسمي مع مسؤولين عراقيين وتنسيق مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الترتيبات اللازمة لإقامة مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الشهيد، والتنسيق الضروري لاستضافة الوفود والزوار المشاركين في المراسم.

في هذا الاجتماع، قدّم محافظ النجف أشرف، تعازيه في استشهاد قائد الثورة الإسلامية، واصفًا إياه بالشخصية الفريدة والشاملة التي كانت مصدرًا لأعمالٍ جليلةٍ وبركاتٍ عظيمةٍ للعالم الإسلامي خلال حياته، وأن استشهاده سيكون مصدر إلهامٍ للأمة الإسلامية ولجميع شعوب العالم الحر.

وأعلن محافظ النجف أشرف، في معرض حديثه عن جاهزية السلطات المحلية في النجف التامة لتعبئة كافة القدرات التنفيذية والخدمية والأمنية لإقامة مراسم التشييع بأبهى صورة، معتبرًا هذا الحدث تاريخيًا يُعزز أواصر الأخوة والصداقة بين شعبي إيران والعراق.

وأعرب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تقديره لمواقف السلطات والهيئات الدينية العليا وأهالي النجف أشرف في التعبير عن تضامنهم ودعمهم للأمة الإيرانية، كما أعرب عن تقديره لتعاون ودعم السلطات المحلية في هذه المحافظة في إقامة مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد، واعتبر هذا التعاطف دليلاً على عمق الروابط الدينية والإنسانية بين شعبي إيران والعراق.