أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، انه ليس لدى ايران أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الامريكي في الأيام المقبلة، وسفر الممثلين الأمريكيين إلى قطر لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني.

بقائي: ليس لدينا أي اجتماعات تفاوضية مع امريكا في الأيام المقبلة على أي مستوى

أوضح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم فريق التفاوض الإيراني، في تصريح للصحفيين،‌آخر مستجدات المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المفروضة.

وأكد المتحدث باسم فريق التفاوض، على تركيز الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، قائلاً: "إن الأولوية القصوى للجمهورية الإسلامية الإيرانية حالياً هي ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وفي هذا الصدد، نسعى جاهدين لتحقيق مطالبنا".

ورداً على سؤال حول وضع تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المختلفة، بما في ذلك مسألة مبيعات النفط وحرية الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة، قال بقائي: "فيما يتعلق بالتزام امريكا بموجب البند 10 (مبيعات النفط)، فقد أصدرت امريكا التصاريح اللازمة، ونحن نتابع عملية تنفيذه. أما فيما يتعلق بالبند 11 (الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة)، فإن عملية تنفيذه جارية أيضاً. وفي هذا السياق، سيتم إيفاد وفد من الخبراء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الدوحة هذا الأسبوع."

ورداً على سؤال حول بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي في إطار فرق العمل المُخصصة، قال بقائي: "لم ندخل بعد مرحلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي؛ فبحسب الفقرة 13 من مذكرة التفاهم، فإن بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي مشروط ببدء تنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 واستمرار تنفيذها."

وفيما يتعلق بالأنباء التي وردت حول زيارة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى إلى الدوحة بالتزامن مع زيارة وفد الخبراء الإيرانيين، أوضح بقائي قائلاً: "لن نعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، وسفر الممثلين الأمريكيين إلى قطر لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني، التي تُجرى لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بما في ذلك المادة 11".