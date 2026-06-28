قال قائد القوات البرية للحرس الثوري: إن العبقرية العسكرية للشهيد باكبور أحبطت العديد من مخططات العدو.

العميد كرمي: الرد السريع على العدوان كان من خطط الشهيد باكبور

جرى خلال اجتماع بين مجموعة من قادة ومسؤولي القوات البرية للحرس الثوري الإسلامي وعائلة الشهيد الفريق محمد باكبور، القائد الشهيد للحرس الثوري، تكريم وشرح الجوانب الشخصية والأخلاقية والاستراتيجية لهذا القائد البارز.

وفي هذا الاجتماع، اعتبر العميد محمد كرامي، قائد القوات البرية للحرس الثوري، الشهيد باكبور رمزًا للولاء لله عز وجل و"مهندسًا للتصميم الأمني" في المناطق الحساسة من البلاد، وقال: لقد وقف سردار باكبور مع الإسلام بكل كيانه، فافتداه الله.

وفي إشارة إلى استشهاد هذا القائد خلال هجوم 21 مارس/آذار الذي شنه الأعداء الصهاينة والأمريكيون على أرض البلاد، أضاف: إن استشهاده في ظروف استثنائية دليل على صدقه وإخلاصه في جميع ميادين الجهاد والقتال.

وشدد قائد القوات البرية للحرس الثوري على الذكاء الاستراتيجي للشهيد باكبور في مواجهة التهديدات، قائلاً: لقد وضع خطط تعويض دقيقة، وأكد في أوامره المكتوبة أنه في حال استشهاده، لن تنتظر الوحدات أوامر جديدة، وسترد فوراً رداً حاسماً على العدو.

وتابع اللواء كرامي: كان الرد على العدو، الذي جاء بعد ساعات من استشهاده، تنفيذاً للخطط الذكية والمدروسة التي وضعها الشهيد باكبور.

وأضاف: إن العبقرية العسكرية والجهود الدؤوبة التي بذلها هذا القائد الشهيد أحبطت العديد من خطط الأعداء، وحققت الأمن الدائم للشعب