باكستان: المفاوضات بين إيران وأمريكا تبدأ الیوم في سويسرا

أعلنت باكستان، التي تُعتبر الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين إيران وأمريكا، عن موعد بدء المفاوضات بين طهران وواشنطن.

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية بأن المفاوضات الفنية بين إيران وأمريكا ستعقد الیوم (الأحد) في بورغنشتوك بسويسرا.

وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات الفنية بين إيران وأمريكا يوم الجمعة، لكنها تأجلت بسبب انتهاك مذكرة التفاهم من قبل الكيان الصهيوني وهجمات هذا الكيان على جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية بأن المفاوضات ستعقد الیوم بوساطة باكستان وقطر كدولتين وسيطتين.

وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد قال عصر اليوم، قبل مغادرته إلى سويسرا، إن الجلسة المقبلة بين إيران وأمريكا تهدف إلى متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر.