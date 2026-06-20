وزارة الدفاع الإيرانية تشيد برسالة قائد الثورة: سنواصل تعزيز القدرات العسكرية

أصدرت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا تعليقًا على الرسالة الأخيرة لقائد الثورة الإسلامية، أكدت فيه أن سرّ النجاحات المتواصلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية يكمن في الالتزام التام بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

أكدت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، في بيان صدر تعليقًا على رسالة قائد الثورة الإسلامية، أن الالتزام الكامل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب تعزيز الجاهزية الدفاعية والحفاظ على الوحدة الوطنية، يمثل الركيزة الأساسية لصون حقوق الشعب الإيراني ومواصلة تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية. وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

نتقدم بخالص الولاء والتحية إلى مقام صاحب العصر والزمان، الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، ونعزي الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد شهداء كربلاء وسيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام).

لقد أكد الإمام الخميني (قدس سره) مرارًا أن النصر سيكون حليف الإسلام، وأن جبهة الكفر، مهما امتلكت من قوة وعدة وعتاد، ستُجبر في نهاية المطاف على التراجع أمام الأمة الإسلامية وجبهة الإسلام.

واستلهاما من النهج السامي لذلك القائد الشهيد، فإن المشهد الراهن يجسد هزيمة الأعداء أمام الصمود الأسطوري، والثبات، والبصيرة، والالتزام بقيادة الولاية لدى الشعب الإيراني العزيز، الذي قدّم خيرة أبنائه شهداء في سبيل الوطن.

وأشار البيان إلى أن الرسالة الأخيرة الصريحة والحاسمة والواقعية والحكيمة والملهمة الصادرة عن سماحة قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة (دام ظله الوارف) بشأن مذكرة تفاهم إسلام آباد، تؤكد أن هذه المذكرة ليست نهاية الطريق، بل تمثل بداية مسار مشروط لاستيفاء حقوق الشعب الإيراني في مواجهة الأعداء المجرمين الذين لا يُؤتمن جانبهم.

وأضاف أن الرسالة التكليفية لقائد الثورة تبعث الأمل في نفوس أبناء الشعب الإيراني، وتشكل في الوقت ذاته رسالة تحذير للأعداء العاجزين، كما أنها، إلى جانب تأكيدها على الثقة بالسلطات التنفيذية في البلاد، تشدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة والتلاحم الوطني، وتعزيز الحضور الفاعل والمطالِب بالحقوق.

وأكدت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وهي تثمن الرسالة الاستراتيجية والتكليفية لقائد الثورة الإسلامية، استعدادها الكامل، إلى جانب سائر المؤسسات العسكرية والمدنية، للمساهمة في تنفيذ توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة من أجل صون حقوق الشعب الإيراني، مشددة على أنها ستواصل، بعيدًا عن أي اعتبارات أو تطورات سياسية، تعزيز الجاهزية الدفاعية والارتقاء بالقدرات العسكرية بكل قوة وحزم.

وفي ختام البيان، شددت الوزارة على أن مفتاح النجاحات المتواصلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية يتمثل في الالتزام المطلق بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب يقظة جميع مؤسسات الدولة ومواصلتها العمل الجهادي في التعامل مع التطورات المستقبلية، بما يكفل تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية.