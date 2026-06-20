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الرئيس الاوزبكي يهنئ الرئيس الايراني بتوقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب

بعث رئيس جمهورية أوزبكستان برسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.
رمز الخبر: ۷۲۸۸۳
تأريخ النشر: 20 June 2026

الرئيس الاوزبكي يهنئ الرئيس الايراني بتوقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب

 رحّب رئيس أوزبكستان "شوكت ميرضيايف"، في رسالته إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية مسعود بزيشكيان، بالاتفاق على إنهاء الحرب، معتبرًا هذا الإنجاز ثمرة محادثات وجهود دبلوماسية بذلها الطرفان.

كما أكد الرئيس الاوزبكي أن مذكرة التفاهم الموقعة تُعدّ رمزًا واضحًا للإرادة الراسخة التي تشكّلت للتفاعل البنّاء والاحترام المتبادل.

ووصف رئيس أوزبكستان هذا الاتفاق بأنه وثيقة تاريخية، معربًا عن ثقته بأن تنفيذه سيمهد الطريق لسلام واستقرار دائمين، ويخفف من حدة التوترات الإقليمية، ويوسع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري، وسيوفر فرصًا جديدة لتطوير العلاقات والشراكات متعددة الأطراف في المنطقة.

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