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وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة وقطر تعملان على إنشاء آلية بشأن الأصول الإيرانية المجمدة

أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال عن تحرك الولايات المتحدة وقطر للسماح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة في الدوحة.
رمز الخبر: ۷۲۸۸۲
تأريخ النشر: 20 June 2026

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة وقطر تعملان على إنشاء آلية بشأن الأصول الإيرانية المجمدة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة وقطر تعملان على إنشاء آلية تُمكّن إيران من استخدام مواردها المجمدة التي تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار لشراء سلع أساسية.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد ذكرت سابقًا، نقلاً عن مصدر مطلع، أنه من المتوقع أن تُفرج الولايات المتحدة عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

ويُزعم أن هذه الموارد ستُستخدم حصريًا لشراء سلع إنسانية ومواد غير خاضعة للعقوبات من الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

وبحسب التقرير، فإن هذه الأصول موجودة حاليًا في قطر.

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