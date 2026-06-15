أمريكا تخضع لإيران وجبهة المقاومة وتجبر على توقيع تفاهم لإنهاء الحرب

\n\u0628\u0641\u0636\u0644 \u0627\u0644\u0639\u0632\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0635\u0645\u0648\u062f \u0648\u0627\u0644\u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0628\u0627\u0633\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0639\u0628\u060c \u0623\u064f\u062c\u0628\u0631\u062a \u0623\u0645\u0631\u064a\u0643\u0627 \u0639\u0644\u0649 \u0642\u0628\u0648\u0644 \u0627\u0644\u0627\u0646\u0633\u062d\u0627\u0628 \u0645\u0646 \u062c\u0645\u064a\u0639 \u0627\u0644\u062c\u0628\u0647\u0627\u062a.\n\u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0627\u0646\u0633\u062d\u0627\u0628 \u062c\u0627\u0621 \u0639\u0642\u0628 \u0627\u0644\u062a\u0647\u062f\u064a\u062f \u0627\u0644\u0631\u0633\u0645\u064a \u0644\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0644\u0627\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0625\u064a\u0631\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0628\u0631\u062f \u0639\u0633\u0643\u0631\u064a \u062d\u0627\u0632\u0645 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0646\u062a\u0647\u0627\u0643 \u0627\u0644\u0643\u064a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0635\u0647\u064a\u0648\u0646\u064a \u0644\u0648\u0642\u0641 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0631 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0647\u062c\u0648\u0645 \u0639\u0644\u0649 \u0628\u064a\u0631\u0648\u062a.