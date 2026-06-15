النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۲۱مشاهدات
‍ پ

أمريكا تخضع لإيران وجبهة المقاومة وتجبر على توقيع تفاهم لإنهاء الحرب

بفضل العزة والصمود والمقاومة الباسلة للشعب، أُجبرت أمريكا على قبول الانسحاب من جميع الجبهات.
رمز الخبر: ۷۲۸۶۵
تأريخ النشر: 15 June 2026

أمريكا تخضع لإيران وجبهة المقاومة وتجبر على توقيع تفاهم لإنهاء الحرب

بفضل العزة والصمود والمقاومة الباسلة للشعب، أُجبرت أمريكا على قبول الانسحاب من جميع الجبهات.

هذا الانسحاب جاء عقب التهديد الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية برد عسكري حازم على انتهاك الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في الهجوم على بيروت.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
اعتراف ترامب: محاولات تغيير النظام في إيران فشلت
القائم بأعمال وزارة الدفاع الايرانية: انتاج الاسلحة الاستراتيجية لم يتوقف خلال الحرب
الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى قاليباف: إيران أيقونة العزة ونصيرة الحق والمستضعفين
بزشكيان: ما تم الاتفاق عليه خطوة مهمة لوقف الحرب وبدء المفاوضات
معادلة الردع الإستراتيجي: أبعاد المناورة الأمريكية وفشل خيارات الحصار ضد محور المقاومة