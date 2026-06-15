سياسةالمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يصدر بيانا بشأن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين إيران واميركا

اصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني فجر اليوم الاثنين بيانا بشأن مذكرة التفاهم حول إنهاء الحرب بين إيران وأمريكا.

وجاء في البيان الصادر عن امانة المجلس الاعلى للامن القومي: نحيط الشعب الايراني الشريف علما؛ لقد استكملت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل قيادة قائدها الشهيد، تفوقها في مواجهة العدو الأمريكي الصهيوني، وفي إطار توجيهات قائد الثورة الإسلامية (حفظه الله تعالى)، وبدعم أبناء الشعب كافة، وبفضل الجهود الجهادية لمجاهدي الإسلام، وبعد جولة من المفاوضات الصعبة والمكثفة استمرت عدة أشهر، واستناداً إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد تم الانتهاء من الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب (مفاوضات إسلام آباد) بين إيران وأمريكا، وذلك مساء 14 حزيران /يونيو.

واضاف: بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها، تنتهي الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، اعتباراً من هذه الليلة بشكل فوري ودائم، كما يُرفع الحصار البحري المفروض على إيران فوراً وبشكل كامل.

وتابع: سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه يوم الجمعة 19 حزيران/ يونيو.

واضاف: ستُؤجَّل المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إلى حين وفاء الطرف الآخر بالتزاماته بموجب مذكرة التفاهم. تُثمِّن جمهورية إيران الإسلامية جهود جمهورية باكستان الإسلامية وحكومة دولة قطر.