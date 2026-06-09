بعد ساعات من إصدار تحذير الإخلاء لسكان مدينة صور، أفادت مصادر لبنانية بشن هجوم جوي إسرائيلي عنيف على المدينة.

هجوم إسرائيلي عنيف على مدينة صور، لبنان

أفادت مصادر لبنانية بشن هجوم جوي إسرائيلي عنيف على مدينة صور.

وبحسب التقرير، هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة صور جنوب لبنان بعد ساعات قليلة من إصدار أمر الإخلاء، وزعم وجود عناصر من حزب الله دون تقديم أي دليل.

ويأتي هذا في إطار تصعيد للهجمات يشمل أيضًا هجمات على النبطية، ما يشير إلى توسع العمليات العسكرية داخل لبنان.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية بلدتي صريفة وحارث. واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة برج قلاوية مرتين.

وأفاد مراسل قناة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي هجومًا مدفعيًا على بلدة المنصوري في صور، جنوب لبنان.