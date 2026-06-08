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تفاصيل جديدة لعملية الحرس الثوري ضد الأراضي المحتلة...نجاح جميع العمليات بنسبة 100%

أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإسلامی: تشير المعلومات الميدانية الواردة من الضربات العسكرية والأمنية والإلكترونية المكثفة والسريعة التي نُفذت الليلة الماضية على الأراضي المحتلة إلى نجاحها بنسبة 100٪.
رمز الخبر: ۷۲۸۴۵
تأريخ النشر: 08 June 2026

تفاصيل جديدة لعملية الحرس الثوري ضد الأراضي المحتلة...نجاح جميع العمليات بنسبة 100%

أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني: تشير المعلومات الميدانية الواردة من الضربات العسكرية والأمنية والإلكترونية المكثفة والسريعة التي نُفذت الليلة الماضية على الأراضي المحتلة إلى نجاحها بنسبة 100٪. 100 ليلة من المقاومة، 100 عام من الأمن.

كما أصدر الحرس الثوري الإسلامي بيانًا الليلة الماضية أعلن فيه أنه ردًا على الجرائم الواسعة النطاق التي يرتكبها الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، والقتل والتهجير في مناطق صور والنبطية وضواحي بيروت وغيرها، فقد استُهدفت قاعدة رامات دافيد الجوية، التي قُدِّمت على أنها مصدر هذه الاعتداءات، بصواريخ باليستية من القوات الجوية التابعة للحرس الثوري.

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