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مخبر: العدو اشعل طاولة المفاوضات للمرة الثالثة بقصف لبنان وسيدفع ثمنا باهظا

أشار مستشار ومساعد قائد الثورة الاسلامية محمد مخبر، إلى ان العدو أضرم النار في طاولة المفاوضات للمرة الثالثة عبر قصفه لبنان في وقت كان فيه الوسيط موجودا في إيران مؤكدا ان محور المقاومة جسد واحد وسيدفعون في الميدان ثمناً باهظاً ومؤلماً عن هذا الاعتداء.
رمز الخبر: ۷۲۸۳۹
تأريخ النشر: 08 June 2026

مخبر: العدو اشعل طاولة المفاوضات للمرة الثالثة بقصف لبنان وسيدفع ثمنا باهظا

قال مستشار ومساعد قائد الثورة الاسلامية محمد مخبر، في منشو له على وسائل التواصل الاجتماعي: العدو أضرم النار في طاولة المفاوضات للمرة الثالثة عبر قصفه لبنان في وقت كان فيه الوسيط موجودا في إيران.

واضاف: نحن نخاطب ناقضي العهود بلغة القوة، فمحور المقاومة جسد واحد وسيدفعون في الميدان ثمناً باهظاً ومؤلماً عن هذا الاعتداء.

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