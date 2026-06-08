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الحرس الثوري یعلن انطلاق عملية "نصر" ضد قاعدتي "تل نوف" و"نيفاتيم" الجويتين

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني فی بیان لها أن الحرس الثوري قام باستهداف المراكز المهمة في قاعدتي 'نيفاتيم' و'تل نوف' الجويتين.
رمز الخبر: ۷۲۸۳۸
تأريخ النشر: 08 June 2026

الحرس الثوري یعلن انطلاق عملية

وجاء نص البيان كالتالي: "متوكلين على الله تعالى، ومستعينين بالرب القادر، بدأ قبل دقائق مقاتلو القوات الجوفضائية الشجعان عملية 'نصر'، برمز 'يا حيدر كرار' المقدس، وإهداءً لشهداء حرب الـ 12 يوماً، وذلك بهدف استهداف المراكز المهمة في قاعدتي 'نيفاتيم' و'تل نوف' الجويتين الاستراتيجيتين".

وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي رداً على العدوان الصاروخي الذي شنّه الكيان الصهيوني القاتل للأطفال على عدة مواقع رادارية في ثلاث مناطق من البلاد. كما أشار إلى أن "سرعة العمل في الرد على اعتداءات جيش الكيان الصهيوني، واتساع نطاق بنك الأهداف، كانتا من بين الإجراءات التي نفذتها المجموعات العاملة في هذه المرحلة".

وشدد البيان على أن "جميع الوحدات القتالية والعملياتية للحرس الثوري في حالة استعداد كامل لتنفيذ عمليات واسعة تجعل من العدو عبرة على جميع الجبهات، وقد أعدت خطط العمل بما يتناسب مع سيناريوهات العدو".

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