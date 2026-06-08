الحرس الثوري الإيراني: تم مهاجمة أهداف داخل البلاد

\n\u062d\u0631\u0633 \u0627\u0644\u062b\u0648\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0644\u0627\u0645\u064a\u0629 \u0623\u0639\u0644\u0646 \u0635\u0628\u0627\u062d \u064a\u0648\u0645 \u0627\u0644\u0627\u062b\u0646\u064a\u0646 \u0623\u0646 "\u0627\u0644\u0639\u062f\u0648 \u0627\u0644\u0635\u0647\u064a\u0648\u0646\u064a \u0634\u0646 \u0647\u062c\u0648\u0645\u0627\u064b \u0639\u0644\u0649 \u0623\u0647\u062f\u0627\u0641 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0623\u0631\u0627\u0636\u064a \u0628\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u0628\u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 \u0635\u0648\u0627\u0631\u064a\u062e \u0628\u0627\u0644\u064a\u0633\u062a\u064a\u0629 \u062a\u064f\u0637\u0644\u0642 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u062c\u0648".