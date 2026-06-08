النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۹مشاهدات
‍ پ

الحرس الثوري الإيراني: تم مهاجمة أهداف داخل البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن العدو الصهيوني شن هجوماً على أهداف داخل الأراضي الإيرانية باستخدام صواريخ باليستية تطلق من الجو.
رمز الخبر: ۷۲۸۳۵
تأريخ النشر: 08 June 2026

الحرس الثوري الإيراني: تم مهاجمة أهداف داخل البلاد

حرس الثورة الإسلامية أعلن صباح يوم الاثنين أن "العدو الصهيوني شن هجوماً على أهداف داخل أراضي بلادنا باستخدام صواريخ باليستية تُطلق من الجو".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
إيران تحذر من قرار أمريكي مناهض لإيران في الوكالة الذرية
هجوم إسرائيلي عنيف على مدينة صور، لبنان
قاليباف: تحية إلى الشعب الايراني المقاوم الذي حمى البلاد من براثن الذئاب
لماذا كانت الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل «ضرورةً استراتيجية»؟
إقامة مراسم تشييع جثمان قائد الشهيد الامام الخامنئي بعد العقد الأول من محرم