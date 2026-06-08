أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 أبريل 2026، وأن الحكومة الأمريكية تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني.

وزارة الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار

صدر بيان عن وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الضربات الدفاعية الإيرانية ضد أهداف الكيان الصهيوني، وجاء نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"إثر الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار المتفق عليه في 8 أبريل 2026، وتكرار الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك من خلال التنسيق مع الجيش الأمريكي الإرهابي في الهجمات التي استهدفت السفن والأهداف الإيرانية في المناطق الجنوبية من البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك التنسيق مع الكيان الأمريكي في القرصنة البحرية ضد الشعب الإيراني، قامت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء يوم الاثنين الموافق 7 يونيو 2026 ، وفي إطار الحق الأصيل في الدفاع المشروع وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، باستهداف عدة أهداف عسكرية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تشدد على العزم الجاد للشعب الإيراني على الدفاع الحازم عن أمنه ومصالحه الوطنية أينما يرتئي ذلك، أنها تذكر بأن وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 أبريل 2026، وأن الحكومة الأمريكية تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار وما يترتب عليها من عواقب، وكذلك عن أي تصعيد للتوتر في المنطقة.

تحذر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أن أي مغامرة شريرة من قبل الكيان الصهيوني ضد لبنان أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستواجه برد ساحق وشامل من القوات المسلحة الشجاعة الإيرانية."