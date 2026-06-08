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موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية نحو الأراضي المحتلة

أفادت مصادر عن إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة .
رمز الخبر: ۷۲۸۳۳
تأريخ النشر: 08 June 2026

موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية نحو الأراضي المحتلة

مصادر تحدثت عن إطلاق صواريخ من إيران استهدفت جنوب ووسط الأراضي المحتلة، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار المبكر في تلك المناطق.

يُذكر أن الحرس الثوري الإسلامي كان قد أعلن في بيان له ليلة أمس عن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية، التي وصفها بأنها "مصدر الاعتداءات على ضاحية بيروت"، وذلك بصواريخ باليستية أطلقتها القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري. وجاء في البيان أن هذه العملية جاءت "رداً على الجريمة الواسعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في جنوب لبنان، والتي أدت إلى مقتل وتشريد أعداد كبيرة من أبناء مناطق صور والنبطية والضاحية الجنوبية لبيروت".

وعقب هذا الهجوم، قام الكيان الصهيوني بدوره بشن هجمات على أهداف داخل إيران، مما دفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد على هذا العمل العدائي بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ ضد مواقعه.

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