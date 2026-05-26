الخارجية الايرانية تصدر بيانا بشأن الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة

أكد وزارة الخارجية الايرانية ان الجيش الأمريكي الإرهابي، الذي يواصل أعماله غير القانونية وغير المبررة منذ إعلان وقف إطلاق النار، يحمل مسؤولية جميع التداعيات الناجمة عن هذه الأعمال العدوانية.

أصدرت وزارة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الثلاثاء بيانا بشأن الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة، جاء فيه:

الجيش الأمريكي الإرهابي، الذي يواصل أعماله غير القانونية وغير المبررة منذ إعلان وقف إطلاق النار، ولا سيما حالات القرصنة البحرية العديدة التي استهدفت سفنًا تجارية إيرانية خلال الـ 48 ساعة الماضية، قد ارتكب انتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار في منطقة هرمزكان.

ارتكاب هذه الأعمال العدوانية، بالتزامن مع العملية الدبلوماسية الجارية بوساطة باكستان، يكشف مرة أخرى عن تهور وعدم التزام الوفد الأمريكي تجاه الشعب الإيراني وشعوب المنطقة والمجتمع الدولي، ويُظهر أن النهج المبدئي للشعب الإيراني في جميع مجالات الشارع والدبلوماسية، والمبني على شكوك عميقة تجاه النظام الأمريكي، يستند إلى منطق وفهم عميق لطبيعته وأعماله الانتقامية والإجرامية ضد الشعب الإيراني.

تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هذه الأعمال العدوانية، التي تُعد انتهاكًا صريحًا للمادة الثانية، الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك لاتفاقية وقف إطلاق النار في الحرب، وتُحمّل النظام الأمريكي مسؤولية جميع التداعيات الناجمة عن هذه الأعمال العدوانية.

لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتوانى عن الرد على أي اعتداء، ولن تتردد في الدفاع عن الشعب الإيراني.