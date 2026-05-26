بزشكيان واردوغان يؤكدان على استمرار الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء السلام والاستقرار الاقليمي

تبادل رئيسا إيران وتركيا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكدا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية القائمة، واستمرار الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء السلام والاستقرار الإقليميين.

تبادل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، التهاني الحارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنيا السلام والأمن والازدهار لحكومتي وشعبي البلدين وللأمة الإسلامية جمعاء.

وفي هذا الاتصال، أشاد بزشكيان بالمواقف المبدئية للحكومة والشعب التركيين في دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد العدوان الأخير للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ووصف دور أنقرة في دفع عجلة العمل الدبلوماسي وتعزيز الاستقرار الإقليمي بأنه دور قيّم وجدير بالتقدير.

وفي معرض حديثه عن جذور التوترات الأخيرة، صرّح الرئيس بزشكيان قائلاً: "إن الحرب الحالية مفروضة علينا من قبل أعداء الشعوب الإسلامية؛ والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في دفاعها عن سيادتها بكل حزم، تؤكد دائماً على أولوية الحوار لتحقيق الحقوق المشروعة وإنهاء النزاعات".

وتابع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حديثه بالتأكيد على ضرورة تطوير وتعميق العلاقات الثنائية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لتيسير التبادل التجاري وإزالة الحواجز التجارية على الحدود المشتركة.

كما أعرب عن تقديره للتعاون البنّاء الذي أبدته الحكومة التركية في مجالات الترانزيت، لا سيما في قطاعي النقل البري والسككي، واعتبره خطوة نحو الازدهار الاقتصادي للبلدين.

من جانبه، رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمحادثات الجارية لإنهاء الحرب وإعادة السلام إلى المنطقة، مؤكداً على العلاقات التاريخية والصداقة والأخوة التي تربط بين الشعبين الإسلاميين.

وأعرب الرئيس التركي، في معرض دعمه للجهود المبذولة لإرساء الاستقرار، عن تأكيده على أن تركيا ستواصل مساعيها الدبلوماسية لإنهاء النزاعات وتعزيز التكامل الإقليمي بجدية.