نائب وزير الخارجية: عمليات القتل خارج نطاق القضاء تسقط قناع حقوق الإنسان عن واشنطن

أکد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب‌ آبادي في إشارة إلى الهجمات الدامية التي استهدفت قوارب مشتبه في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ: إن إطلاق النار على البشر في عرض البحر، دون محاكمة ودون شفافية، ليس سوى قتل خارج نطاق القضاء؛ وهي النقطة التي يسقط فيها قناع حقوق الإنسان عن وجوه المتشدقین بها.

كتب "غريب آبادي" في تغریدة له عبر منصة "إكس" اليوم الأحد: في الأشهر الأخيرة، استهدف الجيش الأمريكي عشرات القوارب المشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في الكاريبي وشرق المحيط الهادئ بهجمات قاتلة؛ وهي عمليات أسفرت بحسب التقارير عن مقتل قرابة 200 شخص، دون أي اعتقالات أو إجراءات قضائية عادلة، ودون إطلاع الرأي العام على الأدلة أو هوية الضحايا.

وأضاف مساعد وزير الخارجية: والآن، اضطرت مراجعة داخلية محدودة في البنتاغون إلى تناول مسار هذه الهجمات؛ لكن السؤال الجوهري يتجاوز بروتوكولات الاستهداف، وهو: هل يحق لدولة ما أن تحول الاشتباه ( الظن) إلى حكم بالإعدام خارج ساحات المعارك؟".

وشدد غريب آبادي على أن "مكافحة تهريب المخدرات لها مسارات قانونية: التحقيق، الاعتقال، تقديم الأدلة، وإجراء محاكمات عادلة. مؤکدا أن إطلاق النار على البشر في عرض البحر دون محاكمة ودون شفافية ليس سوى قتل خارج نطاق القضاء؛ وهذه هي النقطة التي يسقط فيها قناع حقوق الإنسان عن وجوه مدعيها.

وتابع مساعد وزير الخارجية: المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعتبر إن الحق في الحياة هو الحق الأكثر جوهرية وأساسية. وعلى واشنطن، التي لطالما نصّبت نفسها واعظاً للآخرين في مجال حقوق الإنسان وقدمت وصفات حقوق الإنسان للآخرين لسنوات، أن توضح كيف استبدلت المحکمة بالصواريخ، والقانون بالقتل دون محاكمة!