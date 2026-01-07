قائد الجيش الايراني: سنرد ردا ساحقا على أخطاء الأعداء

قال القائد العام للجيش الايراني "اللواء امير حاتمي": إن إيران تعتبر تصعيد خطاب الأعداء ضدها تهديداً ولن تدعه يستمر دون رد وإن القوات المسلحة الإيرانية ستقطع اليد التي تعتدي على بلادنا.

وقال قائد الجيش الايراني الیوم الأربعاء خلال کلمته أمام طلاب جامعة القيادة والأركان التابعة للجيش الايراني: إن العدو يسعى إلى حرمان إيران من قدراتها ويحاول وراء إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية للقوة.

وصرح اللواء حاتمي قائلاً: إن الشعب وقائد الثورة الإسلامية هما مصدرا القوة والركيزتان الأساسيتان لإيران العزیزة .

وقال في إشارة إلی الوضع الراهن في إيران وبعض الاضطرابات القائمة: إن الاحتجاجات أمر طبيعي في أي بلد، لكن ما هو غير مألوف وغيرمعتاد هو تحوّل الاحتجاج إلى أعمال شغب في وقت قصير جدا وبلا شك، إن الأعداء وراء هذه المؤامرات.

وتابع اللواء حاتمي قائلا: إن احتجاجات الشعب الإيراني النقابية لا علاقة لها برئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم وكان سلوك شعبنا العزيز بصيص أمل ونقطة مضيئة في هذه الأحداث، وقد تصرف الشعب بيقظة شديدة.

وقال في جانب آخر من تصریحاته: أستطيع أن أقول بثقة إن جاهزية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم تفوق بكثير ما كانت عليه قبل الحرب ؛ لذا إذا ارتكب العدو خطأً، فسيتلقى ردا حاسما وسنقطع يد أي معتد.

كما شدد اللواء امير حاتمي: إن إيران الإسلامية تعتبر تصعيد خطاب الأعداء ضد الشعب الإيراني تهديدا، ولن تدعه يستمر دون رد.

وأكد قائلاً: سيبذل جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية كل جهوده للدفاع عن استقلال الجمهورية الإسلامية وسلامتها الإقليمية ونظامها.