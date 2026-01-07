النص الأصلي
وزارة الخارجية الايرانية تدین انتهاك وزير الخارجية الصهيوني للسيادة الصومالية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأن تصرفات الكيان الصهيوني في الصومال تُعد انتهاكًا للسيادة الوطنية وتهديدًا للقانون الدولي والأمن الإقليمي.
تأريخ النشر: 07 January 2026

اعتبر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، دخول وزير خارجية الكيان الصهيوني غير القانوني إلى منطقة أرض الصومال انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للصومال، وأدانه بشدة.

وفي إشارة إلى تأكيد المجتمع الدولي على ضرورة احترام السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للصومال كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية تصرفات الكيان الصهيوني الرامية إلى تقسيم الصومال بأنها خطيرة في العلاقات الدولية وضربة قاضية للأسس القانونية والمعيارية للأمم المتحدة، وشدد على ضرورة التعاون بين المجتمع الدولي والدول الإسلامية والأفريقية لمنع إضعاف السيادة الوطنية للصومالية.

