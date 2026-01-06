قطر: نحن على اتصال مع طهران وواشنطن لخفض التوترات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن بلاده على اتصال مع إيران والولايات المتحدة، وتدعم أي حوار يهدف إلى خفض التوترات.

قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن هناك مجالًا للحلول الدبلوماسية والسياسية فيما يتعلق بإيران، قائلاً: "نحن على اتصال مع طهران وواشنطن، وندعم أي حوار يهدف إلى خفض التوترات".

وأشار الأنصاري إلى أن بلاده لا تفرض أي قيود زمنية على مسألة الحوار والوساطة.

وفيما يتعلق بغزة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أيضًا: "هناك تعقيدات تتعلق بوقف الحرب في غزة تتطلب جهودًا متواصلة. وتواصل قطر وساطتها لفتح معبر رفح وإيصال المساعدات إلى غزة، والاتصالات مستمرة".

وأضاف: "طلبنا عدم استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للابتزاز السياسي. وتعمل قطر، إلى جانب وسطاء آخرين، على ضمان التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".