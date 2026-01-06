النص الأصلي
الخارجية الإيرانية: الغارات الصهيونية على لبنان انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة العدوان الجوي المتكرر للكيان الصهيوني على جنوب لبنان ومنطقة البقاع، مؤكداً تضامن إيران مع حكومة وشعب لبنان.
تأريخ النشر: 06 January 2026

أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة الغارات الجوية التي يشنها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان والبقاع، وقدم تعازيه لأسر الشهداء، معرباً عن تضامنه مع حكومة وشعب لبنان.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى استهداف المناطق السكنية والصناعية والبنية التحتية الحضرية في لبنان، واعتبر هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وشدد على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني ومعاقبته على ارتكابه جرائم حرب.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى استمرار انتهاك الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار على مدار العام الماضي، وأشار أيضاً إلى مسؤولية ضامني وقف إطلاق النار، ودعا إلى تحرك أكثر جدية من جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ودول المنطقة لمواجهة عدوان كيان الاحتلال وإثارته للحروب.

