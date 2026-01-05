عراقجي: وزارة الخارجية تُسهّل التعاون مع الشركاء الأجانب

صرح وزير الخارجية خلال اجتماع منتدى رواد الأعمال الإيرانيين: "من خلال دعم القطاع الخاص وتيسير المعاملات الاقتصادية، ستُمهد وزارة الخارجية الطريق للتعاون مع الشركاء الأجانب، لا سيما في المنطقة ومع دول الجوار".

جرى خلال اجتماع منتدى رواد الأعمال الإيرانيين، بحضور وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، نقاش وتبادل للآراء حول دور ومكانة وزارة الخارجية في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للبلاد.

وأكد عراقجي خلال الاجتماع على أهمية القضايا الاقتصادية في السياسة الخارجية، قائلاً: "إن جهود رفع العقوبات والمساهمة في تحسين اقتصاد البلاد من أهم مهام وزارة الخارجية، وقد دخلت الدبلوماسية الاقتصادية مرحلة التنفيذ انطلاقًا من هذا المنظور".

وأشار وزير خارجية بلادنا، في معرض حديثه عن النهج الميداني للسلك الدبلوماسي في دعم المشاريع الاقتصادية، إلى أن التواجد الميداني بجانب المشاريع، وحل المشكلات المصرفية والنقل والقانونية، وتيسير التعاون مع الشركاء الأجانب، يُعدّ من المحاور الرئيسية لهذا النهج.

كما اعتبر وزير الخارجية دور رواد الأعمال والناشطين الاقتصاديين أساسياً في تعزيز القدرات الوطنية، وأضاف: "من خلال دعم القطاع الخاص وتيسير المعاملات الاقتصادية، تُسهّل وزارة الخارجية التعاون مع الشركاء الأجانب، لا سيما في المنطقة ومع دول الجوار، وتجعله أكثر فعالية".

وقدّم أعضاء منتدى رواد الأعمال آراءهم ومقترحاتهم بشأن التحديات والعقبات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية، وأكدوا على ضرورة تعزيز التفاعل بين القطاع الخاص والسلك الدبلوماسي.