عمليات نسف ضخمة ينفذها الاحتلال بمدينة غزة

\n\u0648\u0623\u0641\u0627\u062f\u062a \u0648\u0643\u0627\u0644\u0627\u062a \u0623\u0646\u0628\u0627\u0621\u00a0\u0646\u0642\u0644\u0627 \u0639\u0646 \u0641\u0644\u0633\u0637\u064a\u0646 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645 \u0627\u0646 \u062c\u064a\u0634 \u0627\u0644\u0627\u062d\u062a\u0644\u0627\u0644 \u0641\u062c\u0651\u0631 \u0639\u062f\u062f\u0627 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u0632\u0644 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0646\u0634\u0622\u062a \u0641\u064a \u062d\u064a \u0627\u0644\u0632\u064a\u062a\u0648\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0634\u0631\u0642 \u063a\u0632\u0629 \u0639\u0628\u0631 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0641\u062e\u062e\u0629.\n\u0648\u0634\u0646 \u062c\u064a\u0634 \u0627\u0644\u0627\u062d\u062a\u0644\u0627\u0644 \u062b\u0644\u0627\u062b \u0639\u0645\u0644\u064a\u0627\u062a \u0636\u062e\u0645\u0629 \u0641\u064a \u062d\u064a \u0627\u0644\u062a\u0641\u0627\u062d \u0634\u0631\u0642 \u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u063a\u0632\u0629 \u0645\u0646\u0630 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0627\u0644\u0635\u0628\u0627\u062d.