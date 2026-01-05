النص الأصلي
عمليات نسف ضخمة ينفذها الاحتلال بمدينة غزة

نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي الأحد 4 يناير 2026 عمليات نسف ضخمة شرق مدينة غزة.
تأريخ النشر: 05 January 2026

عمليات نسف ضخمة ينفذها الاحتلال بمدينة غزة

وأفادت وكالات أنباء نقلا عن فلسطين اليوم ان جيش الاحتلال فجّر عددا من المنازل والمنشآت في حي الزيتون جنوب شرق غزة عبر الآليات المفخخة.

وشن جيش الاحتلال ثلاث عمليات ضخمة في حي التفاح شرق مدينة غزة منذ ساعات الصباح.

