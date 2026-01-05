قاليباف: إيران الموحدة والقوية هي كابوس الأعداء

قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في جلسة عامة صباح اليوم (الاثنين 5 يناير) لمجلس الشورى الإسلامي : في ذكرى وفاة قدوة الصبر والمقاومة، السيدة زينب الكبرى، عليها السلام، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الممثلين الكرام والشعب الإيراني الكريم.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن تأكيد القائد الحكيم للثورة على فصل صفوف المتظاهرين عن صفوف مثيري الشغب والمحرضين هو مبدأ رائد وهادف. يجب علينا الحوار مع المتظاهرين، فاحتجاجاتهم مشروعة، ويجب بذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. إن عزم الحكومة جاد، ونأمل أن تُلبى مطالب المتظاهرين المشروعة من خلال تطبيق الإجراءات المتخذة. يجب الاستماع إلى الاحتجاجات، وأن تكون أساسًا للتغيير بما يخدم مصالح الشعب. مع ذلك، فإن حساب أولئك المرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بأجهزة المخابرات والمسؤولين عن قمع الاحتجاجات والتحريض عليها منفصل، ويجب مواجهتهم بذكاء وفعالية حتى لا يتعرض أمن الشعب وسلامه للخطر. على مر التاريخ، وضع الشعب الإيراني العديد من المرتزقة والخونة عند حدهم، واليوم أيضًا، لن يطول الوقت قبل أن يهزم الشعب الإيراني العدو مرة أخرى، رغم كل ما يملكه من قدرات استخباراتية وأمنية وإعلامية.

وتابع: نعيش اليوم في عالمٍ يقتل فيه مجرمو الحرب التابعون للكيان الصهيوني مئات الآلاف من النساء والأطفال والمدنيين في غزة أمام أعين العالم، ويصفونهم بالحيوانات، ويحرمونهم من الماء والغذاء، ويتباهون بهذه الجريمة والإبادة الجماعية، بينما يُدانون في المحاكم الدولية، ويُشيد بهم الكونغرس الأمريكي على هذه الجرائم! في المقابل، يُختطف رئيس فنزويلا الشرعي في انتهاكٍ صارخٍ لجميع القوانين الدولية. لم ترتكب فنزويلا جريمة قتل أطفال ولا إبادة جماعية، ولكن هذا هو ثمن امتلاكها موارد معدنية وأحفورية غنية وعدم تسليمها للولايات المتحدة.

وأضاف قاليباف: تستخدم أمريكا القوة العسكرية لدرجة أنها تعتبر القوة الناعمة غير فعّالة، والآن وقد رأت نفسها في تراجع وتريد استغلال الفرص الأخيرة لترسيخ سلطتها ونهب الموارد قبل بداية عهد جديد، فقد أصبحت بلا شك مجنونة. اليوم هو نهاية عهد القانون الدولي وبداية عهد سيادة قانون الغاب في العلاقات الدولية. في عالمٍ لا حدود فيه للخط الأحمر في النظام الدولي، لا بدّ من القوة للحفاظ على الاستقلال، ولتحقيق القوة، لا بدّ من الوحدة والعمل ليل نهار. إيران موحدة وثابتة هي كابوس الأعداء.

وأضاف: "الوحدة المقدسة، والنمو الاقتصادي المستمر، والحفاظ على القدرة الشرائية للشعب، وتحييد مساعي الأعداء لزعزعة استقرار السوق، وتصحيح اختلالات الإدارة، وبناء مصالح استراتيجية مشتركة مع الدول الأخرى، وتعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية بشكل شامل، هي محاور هذا التعزيز."

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "في ختام كلمتي، أود أن أتقدم بالشكر للحكومة الموقرة، ولا سيما الرئاسة الموقرة، على تطبيق قانون بورصة السلع. قد توجد بعض المشاكل في آلية التطبيق، ولكن الأهم هو أن تطبيق هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو استقرار معيشة الإيرانيين، ويضمن للشعب الحفاظ على قدرته الشرائية في شراء السلع الأساسية. والأهم من ذلك، أن الحكومة التزمت بزيادة تسهيلات بورصة السلع بما يتناسب مع التضخم والتغيرات التدريجية في الأسعار خلال الفترات المقبلة. هذه الإعانة، التي ستصل إلى الشعب مباشرة اليوم، كانت في السابق حكرًا على قلة من الأفراد والشركات، وبسبب فوائدها الكبيرة، تأخر وصولها إلى الشعب. أؤكد أن هذه الخطة لن تلغي العملة التفضيلية، بل ستصل فوائدها مباشرة إلى الشعب، وبذلك ينتهي عهد احتكار مليارات الدولارات." بالطبع، من الضروري أن تتصرف الحكومة بحرص في تنفيذ خطة كالابرك، مع تقديم المعلومات الكاملة، وتصحيح أي مشاكل نشأت على طول الطريق.