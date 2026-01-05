تصریحات ترامب ونتانیاهو حول الشؤون الداخلية ليست سوى تحريض على العنف والإرهاب والقتل

أوضح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، آخر التطورات في مجال السياسة الخارجية خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عُقد اليوم معتبرا أن تصریحات ترامب ونتانیاهو حول الشؤون الداخلية الإيرانية ليست سوى تحريض على العنف والإرهاب والقتل.

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي في اشارة الى آخر التطورات: شهدنا العام الماضي انتهاكًا صارخًا للقانون من قِبل أمريكا والكيان الصهيوني ضد الشعب الإيراني، والهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، والذي شكّل ضربة قاضية لنظام عدم الانتشار النووي وانتهاكًا لسيادة إيران الوطنية ووحدة أراضيها.

وأضاف بقائي: على الرغم من المرارة التي شهدناها، أهنئ شعوب العالم بمناسبة حلول العام الجديد، وأتمنى أن يكون العام الجديد عامًا لإنهاء الإفلات من العقاب وتطبيع الجريمة والفوضى، وأن يكون عامًا يسير فيه العالم نحو السلام والعدل.

يجب إطلاق سراح رئيس فنزويلا

وصرّح الدبلوماسي الإيراني رفيع المستوى: "لقد اختُطف رئيس دولة وزوجته، وهذا أمرٌ مُشينٌ للغاية".

وقال: هذا عملٌ غير قانوني تمامًا، وكما أكّدت السلطات الفنزويلية والشعب الفنزويلي نفسه، يجب إطلاق سراح رئيسهم، وقد اتخذت دولٌ عديدة موقفًا من هذه القضية.

شدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية: يقع على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤوليةٌ مباشرةٌ في دعم مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف: إنّ غياب ردٍّ واضحٍ لا لبس فيه سيزيد من تعقيد الوضع في المجتمع الدولي برمّته.

وصرح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي بشأن العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا واختطاف الرئيس الفنزويلي وزوجته: إن الانتهاكات المتكررة والمستمرة لقواعد القانون الدولي لا ينبغي أن تؤدي إلى تدميرها؛ ينبغي أن يقود هذا المجتمع الدولي إلى استنتاج مفاده أنه بدون الالتزام بهذه المبادئ، سيتحول العالم إلى غابة.

إن السلام بالقوة ليس إلا تمهيداً لعالم تسوده شريعة الغاب

وفي إشارة إلى العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا، أضاف: لا يمكن لأي دولة مسؤولة تدّعي السيادة القانونية أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع.

إن البدعة التي نشأت ستكون لها عواقبها ونتائجها التي ستؤثر على المجتمع الدولي بأسره. موقفنا مبدئي، بغض النظر عن المكان أو الجهة التي ارتكبت هذا الفعل أو تحت أي حكم.

وقال هذا الدبلوماسي الإيراني الرفيع: إن ما لدينا من ميثاق الأمم والقانون الدولي المعاصر هو نتاج التجربة الإنسانية بعد الحرب العالمية.

إخلاء قاعدة عين الأسد الأمريكية

وأكد بشأن إخلاء قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق: فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في العراق وقاعدة عين الأسد، أوضح مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى أن هذا يندرج ضمن إطار الاتفاقيات المبرمة بين العراق والدول الأجنبية. لا داعي لأن أشرح أكثر من ذلك.

وقال يسعى الكيان الصهيوني جاهداً لاستغلال كل فرصة سانحة لإثارة الفتنة وتقويض تماسكنا الوطني.

تصريحات بنيامين نتنياهو التدخلية بشأن التطورات الأخيرة في إيران

ورداً على سؤال من مراسل وكالة فارس حول تصريحات بنيامين نتنياهو التدخلية بشأن التطورات الأخيرة في إيران، والتي أعلن فيها تضامنه مع الشعب الإيراني واعتبر تصريحه متوافقاً مع موقفه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد ردّ الشعب نفسه عبر وسائل الإعلام".

وأضاف لقد شهدنا تعاطف هذا الكيان خلال العدوان العسكري، وهذه مجرد مثال واحد. إن اغتيال كبار السن والعلماء النوويين الإيرانيين، والأعمال الإجرامية التي ارتكبها هذا الکیان، بالتواطؤ مع شركائه، ضد الشعب الإيراني على مر السنين، ليست أموراً يمكن التستر عليها بهذه الأكاذيب، ولا ينبغي للشعب الإيراني أن ينساها.

وشدد: يسعى الكيان الصهيوني جاهداً لاستغلال كل فرصة سانحة لإثارة الفتنة وتقويض تماسكنا الوطني، وعلينا أن نكون حذرين.

ونوه: إنّ أفعال وتصريحات أمثال رئيس وزراء الكيان الصهيوني وبعض المسؤولين الأمريكيين المتطرفين والمتشددين بشأن الشؤون الداخلية الإيرانية ليست سوى تحريض على العنف والإرهاب والقتل، وفقًا للمصطلحات الدولية.

تصريحات نتنياهو التي ينفي فيها نية إيران مهاجمة إيران

وردًا على سؤال حول تصريحات نتنياهو التي ينفي فيها نية إيران مهاجمة إيران، صرّح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي قائلًا: "إن إيران وقواتنا المسلحة تراقب أراضيها عن كثب، ولن نثق بأقوال الكيان الصهيوني"

وأكد: بالنسبة لنا، فقد ثبت زيف هذا الكيان، وما ثبت لنا هو تركيزنا على تعزيز الاستعدادات واليقظة للدفاع عن أراضي إيران وهويتها.

مزاعم السلطات الإسرائيلية والأمريكية بشأن عدوان جديد على إيران

ورداً على سؤال حول مزاعم السلطات الإسرائيلية والأمريكية بشأن عدوان جديد على إيران، صرّح قائلاً: "إن الحرب النفسية وخلق جو إعلامي معادٍ لإيران جزء من استراتيجيتهم للضغط عليها، وهي ليست بجديدة".

وأضاف: "ما يهمنا هو أننا نراقب سلوك الطرف الآخر بكل قوتنا وحضورنا، ولن تتهاون قواتنا المسلحة أو تتهاون في الدفاع عن الشعب الإيراني".

علاقتنا مع لبنان راسخةٌ منذ أمدٍ بعيد

وحول التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية اللبناني وإيفاد السفير الإيراني الجديد إلى بيروت، صرّح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي قائلاً: "علاقتنا مع لبنان راسخةٌ منذ أمدٍ بعيد، ونحن عازمون على تعزيزها".

وقد التقى السفير اللبناني بوزير الخارجية يوم الأربعاء، وبدأ مهامه رسمياً في إيران.

اكتملت إجراءات استقبال السفير الإيراني الجديد لدى لبنان، وأعتقد أنه سيتوجه إلى مقر عمله خلال الأسابيع القادمة.

يوجد لكلا البلدين سفارتان في عاصمتيهما، والحوار بين الدولتين اللتين تربطهما علاقات دبلوماسية أمرٌ مستمرٌ بلا شك.

مكافحة الإرهاب واجب جماعي على دول المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: مكافحة الإرهاب واجب والتزام جماعي تقع مسؤوليته على عاتق جميع دول المنطقة.

الحقيقة هي أنه طالما استمر انعدام الأمن واحتلال دول المنطقة، فإن الأرض مهيأة لنمو الجماعات الإرهابية والتكفيرية، ويجب أن تكون هذه القضية شاغلاً مشتركاً لدول المنطقة.

نتعاون وننسق مع تركيا في القضايا الأمنية

وقال بقائي: إيران وتركيا جارتان متقاربتان، ولطالما تعاونتا ونسقتا في القضايا الأمنية.

وأضاف: لقد زار مسؤولون دفاعيون أتراك رفيعو المستوى إيران مؤخراً. لذا، فإن التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب غير مسبوق، وبالطبع، لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، يجب أن يستمر هذا التعاون بقوة.