بزشكيان: احترام المواطنين والاستماع إلى مطالبهم هو مبدأ الحكم الرشيد

أكد رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" ضرورة التواصل المستديم والشفاف والصادق بين المسؤولين والمواطنين؛ مبينا أن "التوعية وتوضيح الحقائق للرأي العام يؤديان دورا مهما في الوقاية من نشوء حالات السخط والتوترات الاجتماعية".

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، على مشاركة مختلف القطاعات وإشراك جميع المعنيين في عمليتي صنع القرار وتنفيذه؛ معتبرا أن أي خلل أو قصور في المجتمع هو نتيجة مباشرة للأداء الوظيفي، ما يستدعي إشراك المستفيدين والمنفذين في مختلف مراحل القرار.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية التواصل المستمر والشفاف والصادق مع المواطنين؛ مبينا أن التوعية والشفافية تسهمان في الحد من السخط والتوترات الاجتماعية، ودعا إلى التعامل مع المجتمع باحترام وحوار وسعة صدر؛ مبينا أن الأساليب القسرية لا تؤدي إلى تهدئة المجتمع أو إقناعه، مع تكليفه وزارة الداخلية بالإشراف الكامل في هذا الشأن.

كما أكد رئيس الجمهورية على واجب الحكومة الوفاء بالالتزامات وتسديد مستحقات المواطنين في مواعيدها؛ معتبرا أن الحفاظ على الثقة العامة مرهون بالالتزام العملي بحقوق المواطنين، ودعا الأجهزة التنفيذية إلى تسريع وتائر تلبية المطالبات وتعزيز الشفافية في هذا الخصوص.

وأشار إلى دور المحافظين في تعزيز التآزر الاجتماعي عبر تفعيل المقاربة المحلية وعقد لقاءات منتظمة مع النخب والمعتمدين المحليين؛ مشددا على تعزيز الحوار في الجامعات، معتبرا أن النقد المنصف رصيد للحكم الرشيد.

وختم بزشكيان تصريحاته بالتنويه الى، أن "الهدف الرئيس للحكومة هو تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين والحدّ من الفساد في سلاسل التوريد والتوزيع؛ مؤكدا ترحيب السلطة التنفيذية بالنقد والرقابة البناءة، وأشار إلى موافقة سماحة قائد الثورة الإسلامية على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج الدعم المعيشي.