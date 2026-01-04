عراقجي: العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا یعتبر مثالاً واضحا على إرهاب الدولة

اعتبر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عباس عراقجي"، العدوان العسكري الأمريكي على "فنزويلا" واختطاف الرئيس الشرعي لهذا البلد وزوجته مثالاً صارخا على إرهاب الدولة واعتداءً واضحاً على سيادة الشعب الفنزويلي وإرادته الوطنية.

وناقش "عراقجي" ونظيره الفنزويلي "ايفان خيل بينتو"، في مكالمة هاتفية آخر التطورات المتعلقة بعدوان الولايات المتحدة الأمريكية علی فنزويلا .

وأكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب والحكومة المنتخبة في فنزويلا.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الفنزويلي خلال الاتصال الهاتفي عن تقديره للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إعلان تضامنها مع فنزويلا، مؤكداً أن شعب وحكومة فنزويلا عازمان على الدفاع عن السيادة الوطنية وحق تقرير المصير في مواجهة سياسات أمريكا المتغطرسة وغير القانونية.