عمدة نيويورك: اعتقال مادورو عمل حربي وانتهاك للقانون

أعرب عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني عن قلقه البالغ إزاء اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وخطط احتجازهما في سجن فيدرالي في نيويورك.

وقال ممداني في بيان: "لقد تم إطلاعي هذا الصباح على القبض العسكري الأمريكي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، بالإضافة إلى خطط سجنهما في الحجز الفيدرالي هنا في مدينة نيويورك".

وأضاف: "الهجوم الأحادي الجانب على دولة ذات سيادة هو عمل حربي وانتهاك للقانون الفيدرالي والدولي".

وحذر العمدة من تداعيات هذه الخطوة على سكان نيويورك، قائلا إن "هذا السعي الصارخ لتغيير النظام لا يؤثر فقط على أولئك الموجودين في الخارج، بل يؤثر مباشرة على سكان نيويورك، بما في ذلك عشرات الآلاف من الفنزويليين الذين يعتبرون هذه المدينة وطنا لهم".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة "شنت ضربة كبيرة على فنزويلا"، وتم "اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما إلى خارج البلاد".