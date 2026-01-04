النص الأصلي
لجنة الأمن القومي بالبرلمان تستعرض آخر التطورات الدولية بحضور عراقجي

سيستعرض أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان آخر التطورات الإقليمية والدولية هذا الأسبوع، بحضور وزير الخارجية.
04 January 2026

أفادت وكالات أنباء بأن جدول أعمال لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي لهذا الأسبوع (4-8 يناير) قد أُعلن على النحو التالي:

- استعراض آخر الأخبار والتطورات

- مواصلة مراجعة خطة مواجهة نفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات الأجنبية في البلاد

- استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية بحضور وزير الخارجية ونوابه

- استعراض مقترحات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 1405

- اجتماع أعضاء مجلس إدارة اللجنة

لجنة الدفاع

- وضع ومراجعة خطة تشكيل اتحاد سياسي-اقتصادي-علمي-عسكري للدول الحليفة.

