لجنة الأمن القومي بالبرلمان تستعرض آخر التطورات الدولية بحضور عراقجي

أفادت وكالات أنباء بأن جدول أعمال لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي لهذا الأسبوع (4-8 يناير) قد أُعلن على النحو التالي:
- استعراض آخر الأخبار والتطورات
- مواصلة مراجعة خطة مواجهة نفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات الأجنبية في البلاد
- استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية بحضور وزير الخارجية ونوابه
- استعراض مقترحات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 1405
- اجتماع أعضاء مجلس إدارة اللجنة
لجنة الدفاع
- وضع ومراجعة خطة تشكيل اتحاد سياسي-اقتصادي-علمي-عسكري للدول الحليفة.