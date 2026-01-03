النص الأصلي
ترامب يدّعي: لقد ألقينا القبض على مادورو وزوجته

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن نفّذت بنجاح عملية عسكرية واسعة النطاق في كاراكاس، وألقت القبض على زعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته.
تأريخ النشر: 03 January 2026

