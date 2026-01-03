ترامب يدّعي: لقد ألقينا القبض على مادورو وزوجته

\n\u0623\u0639\u0644\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0631\u064a\u0643\u064a \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u0628 \u0623\u0646 \u0648\u0627\u0634\u0646\u0637\u0646 \u0646\u0641\u0651\u0630\u062a \u0628\u0646\u062c\u0627\u062d \u0639\u0645\u0644\u064a\u0629 \u0639\u0633\u0643\u0631\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0633\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0637\u0627\u0642 \u0641\u064a \u0643\u0627\u0631\u0627\u0643\u0627\u0633\u060c \u0648\u0623\u0644\u0642\u062a \u0627\u0644\u0642\u0628\u0636 \u0639\u0644\u0649 \u0632\u0639\u064a\u0645\u0647\u0627\u060c \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0646\u064a\u0643\u0648\u0644\u0627\u0633 \u0645\u0627\u062f\u0648\u0631\u0648\u060c \u0648\u0632\u0648\u062c\u062a\u0647.