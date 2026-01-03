الرئيس الايراني ينتقد ازدواجية معايير القوى الغربية

انتقد الرئيس الايراني ازدواجية معايير القوى الغربية، قائلاً: أي أمةٍ لا تنضم إليهم ستُقمع؛ أما الأمة العازمة والمتحدة، ذات القبلة الواحدة والكتاب الواحد والإمام الواحد، فلن تستسلم بسهولة.

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، على ضرورة التمسك بالعدل، قائلاً: إن سبيل الإمام هو سبيل الله، والتطبيق الصارم لأوامر القرآن، ولا ينبغي لأي جماعة أو عرق أو جنس أو معتقد أن يتحول دون إقامة العدل.

وأفاد التقرير أن الرئيس، مستشهداً بآياتٍ عديدةٍ من القرآن الكريم، قال: لسنا نسعى إلى السلطة ولا إلى التسلط. لقد أمرنا الله بالعدل والإحسان. إذا ميّزنا بين ما يخصّنا وما ليس يخصّنا، فلن نكون قد سلكنا سبيل الله ولا سبيل الإمام.

وصرّح بزشكيان بأن القرآن كتاب الحياة، وأضاف: "قال الإمام الحسين (عليه السلام) في طريق كربلاء إن الإمام هو من يعمل بكتاب الله، ويقيم العدل، ويجعل سبيل الحقّ سائداً في المجتمع. العدل والكتاب وسبيل الحقّ واجباتٌ يجب علينا جميعاً السعي إليها".

وأكّد: "لم أتعلّم هذه المفاهيم كشعارٍ أو مجرّد نصيحة، بل أؤمن بها. أريد أن يسود العدل في بلادنا، وألا يخجل أحدٌ من أهله".

وانتقد الرئيس ازدواجية معايير القوى الغربية، قائلاً: "ترتكب أمريكا والكيان الصهيوني مجازرَ في العالم بلا خجل، بينما يتحدّثان في الوقت نفسه عن حقوق الإنسان والقوانين الدولية. أيّ أمةٍ لا تنضمّ إليهما ستُقمع؛ ولكن إذا كانت أمةٌ عازمةً وموحّدةً ولها قبلةٌ واحدةٌ وكتابٌ واحدٌ وإمامٌ واحد، فلن تستسلم بسهولة".

في إشارة إلى تعاليم القرآن الكريم بشأن دعم المحتاجين، صرّح بزشكيان قائلاً: "إنّ الدعاء الذي لا يُفضي إلى حلّ مشاكل الناس، أو تحسين سُبل عيش المحتاجين، أو الدفاع عن الأيتام، لا قيمة له في القرآن. فالتقوى الحقيقية لا تتوافق مع اللامبالاة تجاه سُبل عيش الناس". وفي الختام، أعرب عن تقديره لجهود قوات الامن، قائلاً: "أشكركم جزيل الشكر على جهودكم في الحفاظ على أمن البلاد وصحتها. إنّ أجركم الحقيقي عند الله، ونحن أيضاً نعتبر أنفسنا خدامكم على أكمل وجه".